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بالفيديو.. شاهد أول شرطي روبوت في الشوارع الأمريكية

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 2:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 2:31 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر أول روبوت يتم استخدامه في الشوارع الأمريكية.
وأعلنت مدينة «هنتنجتون بارك»، الواقعة بولاية كاليفورنيا ، عن نشر أول شرطي روبوت في المدينة؛ لمراقبة المناطق العامة.

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