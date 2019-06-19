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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر أول روبوت يتم استخدامه في الشوارع الأمريكية.وأعلنت مدينة «هنتنجتون بارك»، الواقعة بولاية كاليفورنيا ، عن نشر أول شرطي روبوت في المدينة؛ لمراقبة المناطق العامة.