بعثة بوروندي تصل الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا

وصلت بعثة المنتخب البوروندي، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وكان في استقبال بعثة المنتخب البوروندي بمقر إقامتهم في الإسكندرية لجنة المراسم والبرتوكول والإعلام، حيث قام أعضاء اللجان بتقديم باقات الورود لبعثة الفريق الضيف.

وتلعب بوروندي ضمن منتخبات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر وتواجه نيجيريا في افتتاحية المجموعة.

وضمت قائمة المنتخب البوروندي كل من :

حراسة المرمى: جوناثان ناهيمانا وجوستين نديكومانا وآرثر ماك أراكازا.

المدافعون: فريدريك نسابيومفا ، موسى عمر ، ديفيد نشميريمانا ، نغاندو عمر ، كريستوف ندواروجيرا ، كريم نيجيجيمانا.

لاعبو الوسط: بايروت كويزيرا وجايل بيجريمانا وجايل دوهايندافي ومصطفى فرانسيس وانوك نسابوموكاما وشاسير ناهيمانا.

مهاجمون: فيستون عبد الرزاق ، وسيدو براهينو ، ومحمد أميسي ، وسيدريك أميسي ، وشاباني حسين ، وإلفيس كامسوبا ، ولاوديت مافوغو ، وسليماني نديكومانا.