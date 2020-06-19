 استئناف رحلات الطيران الداخلي في كوت ديفوار الجمعة المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 19 يونيو 2020 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

استئناف رحلات الطيران الداخلي في كوت ديفوار الجمعة المقبلة

أبيدجان - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 10:08 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 10:08 م

قالت شركة "إير كوت ديفوار" للخطوط الجوية ومقرها أبيدحان في مذكرة للعملاء، إنها ستستأنف رحلاتها من العاصمة التجارية للبلاد إلى كورهوجو وسان بيدرو ومان وبواكي وأودين، بينما ستتبع الإجراءات الصحية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، سيتم إجراء فحص لدرجات الحرارة وغسل الأيدي قبل استقلال الطائرة.

وقالت الشركة إنه سيتعين على الركاب ارتداء كمامات طوال الرحلة، وسيتم تعقيم الطائرة بعد كل رحلة.

وسيتطلب من الركاب أن يقدموا تصريحا بالسفر من أبيدجان إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وكانت كوت ديفوار قد أعلنت في 11 يونيو حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتستمر حتى نهاية الشهر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك