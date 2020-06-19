استئناف رحلات الطيران الداخلي في كوت ديفوار الجمعة المقبلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركة "إير كوت ديفوار" للخطوط الجوية ومقرها أبيدحان في مذكرة للعملاء، إنها ستستأنف رحلاتها من العاصمة التجارية للبلاد إلى كورهوجو وسان بيدرو ومان وبواكي وأودين، بينما ستتبع الإجراءات الصحية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، سيتم إجراء فحص لدرجات الحرارة وغسل الأيدي قبل استقلال الطائرة.

وقالت الشركة إنه سيتعين على الركاب ارتداء كمامات طوال الرحلة، وسيتم تعقيم الطائرة بعد كل رحلة.

وسيتطلب من الركاب أن يقدموا تصريحا بالسفر من أبيدجان إلى أجزاء أخرى من البلاد.

وكانت كوت ديفوار قد أعلنت في 11 يونيو حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتستمر حتى نهاية الشهر.