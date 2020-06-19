مويس مدرب ويستهام يتحول إلى سائق أثناء فترة الإغلاق الشامل

قال ديفيد مويس المدير الفني لفريق ويستهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه كان يقود سيارة نقل بضائع تابعة لمتجر البقالة المحلي لفترة خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب فيروس كورونا.



وقال مويس :"عندما دخلنا كلنا في فترة الإغلاق الشامل، راود الكثير من الأشخاص الخوف منها".



وأضاف :"عدت للمنزل، زوجتي كانت غادرت وكان محل بيع الخضروات والفاكهة يبحث عن سائقين، وأنا استمتعت بها حقا".



وأوضح أنه استفاد من العمل الإضافي، وقال مويس إنه كان يقوم بتوصيل الطعام للعائلات غير القادرة، أو التي لم تكن ترغب في ترك منازلها.



وأضاف :"ولكن ما فعلته كان ضئيلا، مقارنة بما فعله أشخاص آخرون".



ويستضيف ويستهام فريق وولفرهامبتون يوم السبت في أول مباراة لويستهام منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.