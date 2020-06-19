العالم يحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

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يحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تحت شعار (تأثير كوفيد-19 على الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع).