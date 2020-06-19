 شركة الطيران الأيرلندية تسرح 500 من عمالها بسبب أزمة فيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 19 يونيو 2020 9:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

شركة الطيران الأيرلندية تسرح 500 من عمالها بسبب أزمة فيروس كورونا

دبلن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 9:23 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 9:23 م

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية "أير لينجوس" اليوم الجمعة، أنها ستفصل 500 من عمالها بسبب تراجع عمليات السفر الجوي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،وانتقدت الحكومة المؤقتة في أيرلندا لفشلها في "اتخاذ خطوات مثل التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وذكرت الشركة أن انهيارا " كارثيا " فى عمليات السفر الجوى، تسبب في خفض عملياتها إلى 5 فى المائة من عملياتها قبل تفشي الجائحة، وقالت إن دولا أوروبية أخرى " اعادت تدريجيا خدمات النقل والربط استجابة لدعوة المفوضية الاوروبية للقيام بذلك" .

وقالت الشركة إن الرحلات الثلاثين التي قامت بها "أير لينجوس" في الأسبوع الماضي تمثل نحو 10 في المائة من مستوى النشاط في الأسبوع نفسه قبل عام واحد.

وجاء شطب الوظائف اليوم الجمعة في أعقاب إعلان يوم الاثنين الماضي ، من قبل "أير لينجوس" أنه سيتم خفض الأجور وساعات العمل إلى 30 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك