مجلس حقوق الإنسان الأممي يحذف معظم الإشارات إلى الولايات المتحدة في قراره عن العنصرية

توقف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن بدء تحقيق في العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عندما أصدر قراراً مخففاً يدعو فقط إلى إصدار تقرير من قبل مفوضة حقوق الإنسان الأممية ميشيل باشيليه.

وكانت الدول الافريقية قد اقترحت فى البداية اجراء تحقيق مستقل عن انتهاكات حقوق الإنسان لأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهو أول تحقيق من نوعه للأمم المتحدة في دولة غربية .

غير أنه بعد أيام من المفاوضات بين البلدان الـ 47 الممثلة في مجلس حقوق الإنسان، تم حذف معظم الإشارات إلى الولايات المتحدة من القرار.

ورغم أن الولايات المتحدة انسحبت من عضوية مجلس حقوق الإنسان في عام 2018، إلا أنها مارست نفوذاً دبلوماسياً قوياً لتغيير نص القرار، وفقاً للمشاركين.

ويطلب النص المعدل، الصادر بالإجماع، من باشيليه إعداد تقرير عن العنصرية الممنهجة وانتهاكات الحقوق من قبل الشرطة، "وخاصة تلك الحوادث التي أسفرت عن وفاة جورج فلويد وأفارقة آخرين أومنحدرين من أصل أفريقي".

وأثارت وفاة فلويد خلال عملية للشرطة في مينيابوليس احتجاجات ودعوات إلى تحقيق العدالة بين الأجناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.