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رئيس وزراء اليونان يؤكد على ضرورة التعاون على مستوى أوروبا ككل

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
أثينا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:50 ص

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على ضرورة تعزيز التعاون في الاقتصاد والطاقة والبيئة والتغير المناخي والهجرة والتحول الرقمي في القارة الأوروبية الأوسع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب مشاركته باجتماع افتراضي لقادة دول الشراكة الشرقية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية، رحب ميتسوتاكيس بالتقدم الملحوظ في دول الشراكة الشرقية، وهي أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. وشدد على الحاجة إلى تعزيز جهود الإصلاح المتعلقة بالمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

وشدد على أهمية تضامن الاتحاد الأوروبي خلال جائحة فيروس كورونا وبعدها، حيث قال إن التكتل وقف إلى جانب شركائه في شرق أوروبا منذ البداية، حيث يساعد في معالجة كل من الاحتياجات الصحية الحالية، والعواقب الاقتصادية الاجتماعية للجائحة.


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