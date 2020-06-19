عمال النفط بالنرويج يشترطون إجراءات سلامة قبل استئناف رحلات المروحيات للمنصات البحرية

قالت نقابة عمال صناعة الطاقة في النرويج اليوم الجمعة إن أي قرار لاستئناف رحلات المروحيات بكامل عددها من وإلى منصات النفط والغاز البحرية، يجب أن ألا تتم إلا بعد إجراء تقييم لإجراءات منع العدوى من جانب السلطات، مشددة على أن أي خطوة من جانب شركات النفط قبل إجراء مثل هذا التقييم هي "غير مقبولة تماما".

وذكرت النقابة في بيان نقلت منه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الحمعة أن الرحلات البحرية تتطلب معايير سلامة وإجراءات روتينية مختلفة عن معايير شركات الخطوط الجوية التجارية لنقل الركاب .

وكانت النرويج قد ألغت قيودا على شركات الطيران تلزمها بترك مقعد شاغر بين الركاب للحد من تفشي مرض كوفيد-19.