مشادة بين ميسي ولاعب إشبيلية في قمة الجولة بالدوري الإسباني

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شهد الشوط الأول من مباراة إشبيلية وبرشلونة، مشادة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني وبين أحد لاعبي الفريق الأندلسي.

ويواجه برشلونة إشبيلية على ملعب «رامون سانشيز بيزيخوان»، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول دخل ليونيل ميسي في مشادة مع اللاعب ديجو كارلوس لاعب إشبيلية، بعد ما عرقل الأخير ميسي خلال انطلاقه بالكرة نحو مرمى الفريق الأندلسي.

وبعد العرقلة قام ميسي بدفع لاعب إشبيلية ليسقط أرضًا، أمام أنظار الحكم الذي احتسب ركلة حرة مباشرة للنجم الأرجنتيني وتغاضى عن معاقبته بسبب المشادة.

ويتصدر برشلونة الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 51 نقطة.