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تراجع الإيرادات الضريبية في ألمانيا بمقدار الخمس خلال مايو

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:10 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:10 م

تراجعت الإيرادات الضريبية في ألمانيا في مايو الماضي على نحو ملحوظ بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وذكرت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري الجديد الصادر اليوم الجمعة أن الإيرادات الضريبية تراجعت الشهر الماضي بنسبة 9ر19% مقارنة بنفس الشهر عام 2019.

وجاء في تقرير الوزارة: "التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا والإجراءات الضريبية التي اتُخذت في ضوء هذه الأزمة أثرت على العائدات الضريبية على نحو ملحوظ في مايو 2020".

وبحسب التقرير، تراجعت الإيرادات الضريبية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 3ر6% مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2019.

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