فشل دعوات تجدد الحراك الشعبي في العاصمة الجزائرية

شهدت العاصمة الجزائرية أجواء "طبيعية" اليوم الجمعة، بالرغم من دعوات للتظاهر وتجديد العهد مع مسيرات الحراك الشعبي التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي.



وانتشرت عناصر من الشرطة في الشوارع والساحات الرئيسة منذ صباح اليوم في عملية انتشار وصفت بـ"العادية"، بينما راقبت مروحية الأوضاع من الجو.



وقال مواطن اكتفى بذكر اسمه الأول، سمير، يسكن في وسط العاصمة الجزائر، في تصريح لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يلاحظ أي تجمع أو حركة غير عادية، وأن عناصر الشرطة لم تبد عليهم أية علامة توتر.



وأوضح سمير، أن بعض المتاجر ظلت مفتوحة أمام الزبائن رغم قلتهم في هذا اليوم الأول من عطلة الأسبوع.



وتسببت دعوات لاستئناف مسيرات الحراك الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي في انقسام حاد بين المؤيدين والمعارضين، حيث حثت الفئة الأولى على ضرورة عودة الحراك لتفادي انكساره، وعدم منح النظام فرصة كسب المزيد من الوقت، بينما تعتقد الفئة الثانية أن الوقت غير مناسب إطلاقا بسبب المخاطر الصحية الكبيرة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.