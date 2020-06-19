 وزير خارجية روسيا يؤكد انعقاد مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة في السادس من يوليو المقبل - بوابة الشروق
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وزير خارجية روسيا يؤكد انعقاد مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة في السادس من يوليو المقبل

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:38 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 6:38 م
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مؤتمر الدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة سيُعقد في السادس من شهر يوليو المقبل.

وقال لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيي، في مينسك اليوم الجمعة: "لقد قيَمنا بالسلب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، ونحن متفقون في أنه إلى جانب تقويض واشنطن لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فإن هذه الخطوة تضر بالأمن العالمي ونظام الحد من التسلح".

وأضاف:"أن روسيا وبيلاروس تشكلان مجموعة موحدة من الدول الأطراف في معاهدة الأجواء المفتوحة، وليس من مصلحتنا تفاقم الوضع الدولي، حيث نهدف إلى حوار متساوٍ بدون إنذارات نهائية وبدون اتهامات لا أساس لها"، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق سنعمل خلال المؤتمر الطارئ للدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة المقرر يوم السادس من يوليو القادم.

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