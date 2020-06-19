تخصيص «آداب المحن» موضوعا للخطبة.. و«الأوقاف»: صفحة الإمام الإلكترونية على مواقع التواصل كمنبره سواء بسواء.. وإنهاء خدمة من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها



تقيم وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة، بمسجد السيدة زينب بحضور نحو 20 مصلى من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، مشددة على أن إقامة الجمعة قاصرة على مسجد السيدة فقط.



وتعد صلاة الجمعة اليوم، هى رابع صلاة جمعة بعد قرابة 3 أشهر على قرار غلق المساجد، والذى اتخدته الوزارة فى مارس الماضى، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضية بمسجد الحسين، فيما أقامت صلاة الجمعة قبل الماضية بالجامع الأزهر وقبلها بالسيدة نفيسة.



وكلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الشيخ أحمد دسوقى مكى مدير إدارة نشر الدين والحياة بأداء خطبة الجمعة، بمسجد السيدة زينب، فى إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمى والدعوى والإدارى.



ونوهت الوزارة بأن موضوع خطبة الجمعة سيكون عن أدب المحن «الأدب مع الله «عز وجل» والأدب مع الخلق»، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التى من شأنها المحافظة على سلامة النفس.



من جهتها، تواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع، متابعة ورصد باقى المساجد، للتأكد من تنفيذ قرار الغلق، وعدم إقامة صلاة الجمعة بها، بالتنسيق مع جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات.



وفى سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف، إن صفحة الإمام الإلكترونية على مواقع التواصل كمنبره سواء بسواء، مؤكدة أنها ستنهى على الفور خدمة كل من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها.



وأضافت الوزارة فى بيانها، أمس: «نعيش حاليا فى لحظات فارقة فى تاريخ الوطن ومواجهة قوى الشر والضلال، وخيارنا الثابت هو الانحياز التام إلى الوطن وقضاياه ومصالحه العليا وكل ما يدعم أمنه وسلامه واستقراره، والتصدى بشجاعة وحسم لكل من تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه وسلامه الاجتماعى».



ونوهت إلى ضرورة الوقوف بقوة وشجاعة إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية فى مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره، متابعة: «الفكر المتطرف خطر على الدين والوطن والمجتمع، ومن يتولى مسئولية الخطاب الدينى لابد أن يكون على قدر المسئولية الدينية والوطنية بفكر وسطى معتدل ومستنير، وغير منتم لأى جماعة متطرفة أو متبن لأفكارها أو مؤيد، أو داعم لها».



وأكدت الوزارة أنها لن تقبل الأعذار الواهية ممن يثبت نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها، ما لم يكن قد تم الإبلاغ رسميا عن سرقة الصفحة أو اختراقها بمحضر رسمى قبل اكتشاف ما بها من دعم لجماعات التطرف والإرهاب.



وأردفت: «ستأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحسم، ونرى أن الحياد فى قضايا الوطن فى اللحظات الفارقة من تاريخه خيانة عظمى»، مستطردة: «الإنسان الوطنى الحر الشريف ليس له سوى خيار واحد وهو الانحياز إلى وطنه، ولو كلفه ذلك نفسه وروحه ودمه».