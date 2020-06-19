الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

بالفيديو.. أحد المصريين العائدين من ليبيا: خاطفونا كانوا مستعدين لإطلاق النار علينا في أي وقت

بالفيديو.. أحد العائدين من ليبيا: كنا خايفين منرجعش لأولادنا لولا الرئيس السيسي

أحد العمال العائدين من ليبيا: تعرضنا لرعب ووصلت إن واحد كان هيموت قدام عنينا

عمرو موسى: أقصد بالتعامل مع خطة السلام الأمريكية أن يكون هناك تفاوض