الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

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أدانت الكويت التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة فى شمال العراق، وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها من قليل.