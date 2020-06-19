 الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق - بوابة الشروق
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الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في شمال العراق

علم الكويت
علم الكويت
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 1:15 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 1:15 م

أدانت الكويت التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة فى شمال العراق، وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها من قليل.

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