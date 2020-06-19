251 شابا وفتاة يتقدمون لاختبارات فريق متطوعي الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انتهاء الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بفريق متطوعي الغربية، والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين ضمن المرحلة الثانية لتشكيل الفريق، وذلك بقاعة المجلس المحلي لمحافظة الغربية بحضور 251 شابا وفتاة.



وقال محمود ممتاز، منسق الفريق وعضو المكتب الفني لمحافظ الغربية، إن إجمالي المتقدمين بلغ 509 وتم فلترة هذه الأعداد وفقا لشروط الالتحاق، حتى وصل عدد المستحقين للحضور 430، وشارك في الحضور منهم 251 شاب وفتاة.



وأضاف أنه تم إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على 4 فترات زمنية متباعدة من خلال تقسيمهم إلى 8 مجموعات، وسط إجراءات احترازية مكثفة بداية من الكشف الحراري والتعقيم والتباعد الاجتماعي بمقدر 4 كراسي بين كل متطوع وآخر.



وأوضح محمود ياسين، عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية أنه سيتم اختيار 100 شاب وفتاة كدفعة أولى لفريق متطوعي الغربية يليها دفعات أخرى متتالية في المرحلة الأخيرة، من خلال مقابلة شخصية عن طريق لجنة مٌشكلة برئاسة طارق رحمي محافظ الغربية.