تركيا تعلن تجاوز كورونا وإعادة فتح الرحلات مع إيران

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أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده وإيران تجاوزتا أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وستعاودان فتح الرحلات الجوية بينهما، وفقًا لما أوردته فضائية «BBC عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.