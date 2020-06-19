 تركيا تعلن تجاوز كورونا وإعادة فتح الرحلات مع إيران - بوابة الشروق
الجمعة 19 يونيو 2020 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تركيا تعلن تجاوز كورونا وإعادة فتح الرحلات مع إيران

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 5:12 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 5:12 م

أعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده وإيران تجاوزتا أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وستعاودان فتح الرحلات الجوية بينهما، وفقًا لما أوردته فضائية «BBC عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك