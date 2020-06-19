الديمقراطيون بالكونجرس يسعون إلى تأجيل سحب القوات الأمريكية من ألمانيا

أعلنت شخصيات بارزة من نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي عن رغبتهم في العمل على سن قانون لوقف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قسم من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

وقال الزعيم الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز إن هذا السحب الجزئي للقوات سيضعف من مقومات أمن أمريكا وأوروبا.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، إن قرار ترامب "الكارثي" سوف يكون أداة يلعب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبإمكان الرئيس ترامب أن يأمر بسحب جزئي للقوات الأمريكية بصفته القائد العام لها، إلا أن تنفيذ ذلك سيحتاج إلى أموال يجب أن يسمح بها الكونجرس.

ويستحوذ الجمهوريون المؤيدون لترامب على الأغلبية في مجلس الشيوخ.

لكن المصادقة على القانون المعقد لموازنة القوات المسلحة الأمريكية لابد أن تمر بموازنات عديدة وصفقات معقدة في العادة يمكن أن تؤدي إلى وقف خطة ترامب.

كان ترامب أعلن يوم الاثنين الماضي أن عدد القوات الأمريكية في ألمانيا سيتقلص من 34500 جندب حاليا إلى 25 ألف جندي.

يهدف الرئيس الأمريكي من خلال تقليص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا إلى معاقبتها على النفقات القليلة من وجهة نظره في ميزانية الدفاع.