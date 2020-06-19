يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهاتشلي على تمرير مشروع قانون يمنح العفو للمغتصبين، شريطة أن يتزوج المغتصب من ضحيته. بعد عدة محاولات عكف عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على مر السنوات الماضية، إلا أنها قوبلت برفض شديد داخليا وعالميا.

وذكر موقع "تيلا1" الإخباري التركي، أمس، أن أردوغان اجتمع مع حليفه القومي بهاتشالي خلال الأسبوع الماضي وتحدث إليه عن أن الوقت مناسب الآن لتمرير هذا القانون بعد رفضه لسنوات.

وقال الموقع إنه كان من المقرر أن يدخل البرلمان التركي في عطلة رسمية بعد 15 يوليو المقبل لكنه سيمد فترة عمله حتى أغسطس لمناقشة العديد من القوانين التي يعتزم العدالة والتنمية طرحها أمام البرلمان.

وأوضح أن أهمها هو مشروع القانون الذي بات يعرف إعلامياً باسم "العفو عن مغتصب الفتيات"، الذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بالإعلان من العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم شرط أن يكون الزواج برضا الطرفين.

ولفت الموقع التركي إلى أن هذا القانون يعني عفو عن المجرمين، ويضفي شرعية على زواج القاصرات وتسهيل الاستغلال الجنسي لهن.

وقد أثار مشروع القانون الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، منذ سنوات ، لكنه الحديث عنه عاد في يناير الماضي، حيث يشعر الحزب الحاكم بأن الوقت الآن ملائما أكثر بعد التضييق على المعارضة والمنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية، وفقا للموقع.

يذكر أنه قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يغتصبون فتيات قُصّراً، أو دخولهم في علاقات مع الفتيات برضاهن، إذا ما تم الزواج بين الطرفين.