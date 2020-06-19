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سلسلة دور سينما أمريكية تطلب استخدام أقنعة الوجه بعد احتجاجات

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 11:02 م

أعلنت مجموعة كبرى من دور السينما الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بعد موجة احتجاجات عامة ومخاوف صحية، أنها ستطلب من جميع العملاء استخدام أقنعة الوجه (الكمامات) عند إعادة فتح دور السينما الشهر المقبل بعد إغلاقها في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

ويأتي هذا التحول بعد 24 ساعة من الإعلان الأولي من قبل مجموعة مسارح "إيه أم سي"، أنه في مناطق من البلاد حيث استخدام قناع الوجه ليس إلزاميا، فإن المسارح توصي فقط العملاء باستخدامها.

وقالت الشركة التي تدير نحو 600 دار سينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إن "هذا الاعلان أثار غضبا شديدا وفوريا من عملائنا، ومن الواضح من هذا الرد أننا لم نكن صارمين بما فيه الكفاية في المطالبة باستخدام الأقنعة".

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