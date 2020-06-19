 محكمة إيطالية ترفض استئناف فيفاندي لعرقلة اندماج ميدياست - بوابة الشروق
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محكمة إيطالية ترفض استئناف فيفاندي لعرقلة اندماج ميدياست

روما - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 5:52 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 5:52 م

عرقلت محكمة في مدينة ميلانو الإيطالية أحدث جهد من جانب شركة فيفاندي الفرنسية للإعلام، لمنع اندماج وحدتي ميدياست الإيطالية في كل من إيطاليا وإسبانيا في شركة قابضة هولندية، وفقا لنسخة من الحكم اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكانت فيفاندي قد استأنفت في حكم المحكمة الصادر في فبراير، برفض الدعوى القضائية الأولية للمجموعة الفرنسية العملاقة في مجال الإعلام.

وتعارض فيفاندي المساهم في شركة ميدياست خطة الشركة القابضة، التي تراها ميدياست، أنها خطوة أولى لإنشاء مجموعة بث إعلامي في عموم أوروبا.

ووفقا لبلومبرج، قال متحدث باسم فيفاندي إن خطة الاندماج لا تزال معطلة في إسبانيا، ورفض التعليق على حكم المحكمة الإيطالية.

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