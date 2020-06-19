أعلنت وزارة الصحة، فوائد العسل الأبيض فى تقوية جهاز المناعة، وذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت وزارة الصحة: "ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء فى الجهاز التنفسى".

ويحتوي العسل الأبيض بشكل طبيعي على العناصر الغذائية والإنزيمات التي لها مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية، ويذكر أنه عبر التاريخ تم استخدام العسل كعلاج شعبي للعديد من الحالات.

لذلك تستعرض «الشروق» في هذا التقرير أهم الفوائد الصحية للعسل الأبيض كما نشرها الموقع الطبي"هيلث لاين".

* قوة مضادة للأكسدة

يحتوي العسل الأبيض على مضادات أكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية، حيث تساعد مضادات الأكسدة على حماية جسمك من تلف الخلايا بسبب الجذور الحرة، وتشير الدراسات الموثوقة إلى أن مادة البوليفينول في العسل، وخاصة العسل الطبيعي الخام، قد تلعب دورًا في الوقاية من أمراض القلب.

*علاج السعال

وجدت دراسة في مجلة الطب التكميلي والبديل، أن العسل الأبيض فعال في علاج السعال، كما تم استخدامه كعلاج لالتهاب الحلق، وذلك عن طريق إضافة العسل إلى الشاي الساخن مع الليمون.

*المغذيات النباتية الواقية

المغذيات النباتية هي مركبات موجودة في النباتات تساعد على حماية النبات من الأذى، حيث تحافظ على النباتات آمنة من الحشرات والأمراض وتحمي النبات من الأشعة فوق البنفسجية القاسية، وتعتبر هذه المركبات لها فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يكون لها أيضًا تأثير إيجابي على صحتك، وذلك لأن العسل مصنوع من النباتات وله مغذيات نباتية، ولكن توجد هذه العناصر الغذائية القيمة في العسل الخام ويتم تدميرها عندما يتم معالجة بكثافة.