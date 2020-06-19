التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تستعرضان جهود مكافحة جائحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا افتراضيا ثنائيا مع وفد من ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج، لاستعراض واستعرض الجهود المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وفد الأمانة العامة ترأسه الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، فيما ترأس وفد المفوضية المثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج خالد خليفة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في العالم الإسلامي، وأكدا ضرورة التنسيق المشترك لمعالجة أوضاعهم في ضوء اتفاقية التعاون وخطة العمل المشتركة بينهما.