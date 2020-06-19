النمسا: السماح بدخول مواطني 32 دولة بدون اختبارات صحية

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة أنه تم بدء تنفيذ قرار السماح بالدخول الى النمسا لمواطني 32 دولة بدون تدابير صحية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الداخلية أنه يمكن لأشخاص من 32 دولة القدوم إلى النمسا دون الحاجة إلى إجراء اختبار كورونا أو بدء الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأشار البيان إلى أن تخفيف قيود السفر إلى النمسا ينطبق على دول منها بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا وإستونيا و فنلندا و فرنسا و اليونان وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا وكرواتيا واسبانيا والمجر والتشيك والفاتيكان وعدة دول أخرى.

ولفت إلى أنه على مواطني الدول الـ32 عند دخول النمسا إثبات أنهم لم يزورا أي دول أخرى خاصة المصنفة خطيرة في انتشار وباء كورونا وذلك خلال مدة الـ 14 يومًا الماضية قبل عبور الحدود، كما سوف يتم استبعاد الأشخاص الذين يأتون للاستفادة من الخدمات الطبية الأساسية فى البلاد من غير حاملي الجنسية النمساوية ومن غير الحاصلين على التأمين الصحي الإجباري في النمسا ومن غير من صدر لهم قرار علاجي عن مستشفى نمساوي لأسباب طبية خاصة.