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ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
وزاد نيكي 0.72 في المئة مسجلا 22515.75 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 في المئة ليصل إلى 1588.64 نقطة.