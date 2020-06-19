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رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.72 في المئة مسجلا 22515.75 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 في المئة ليصل إلى 1588.64 نقطة.