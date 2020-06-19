 نيكي يستهل معاملات طوكيو بارتفاع 0.72% - بوابة الشروق
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نيكي يستهل معاملات طوكيو بارتفاع 0.72%

رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
رجل يضع قناعا يمر أمام شاشة تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 28 فبراير 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 3:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 3:49 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.72 في المئة مسجلا 22515.75 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 في المئة ليصل إلى 1588.64 نقطة.


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