كلوب يكشف موقف صلاح من مباراة ايفرتون

طمأن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جماهير وعشاق الفريق على الحالة البدنية ومدى جاهزية الثلاثي محمد صلاح وأندرو روبرتسون وأليسون بيكر، قبل مواجهة ايفرتون في ديربي المرسيسايد، على ملعب جوديسون بارك، الأحد المقبل.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» ما قاله كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ايفرتون، حيث أكد:" اللاعبون الثلاثة في حالة جيدة، خلال فترة التدريبات كان هناك القليل من المشاكل، وهذا أمر عادي، وكل ما يمكنني قوله أنه لا أحد منهم مستبعد من مباراة يوم الأحد".

وأضاف:" لقد تاكدنا أننا في أفضل شكل، لقد استراح اللاعبون عندما وصلوا، ولكن حتى يتعودوا على كرة القدم مرة أخرة فهذا يعني أن لديهم الكثير للقيام به، نحن في أفضل شكل ولكن على الأرجح ليس بنسبة 100%".

وأشار:" ايفرتون سيكون متحفزا للغاية، فعندما تبدأ موسمًا عاديًا بمباراة ديربي سيكون ذلك مثيرًا للغاية، ولكن هذه مباراة خاصة لأسباب مختلفة".

وأكد:" أتوقع ان يكون ايفرتون في حالة جيدة للغاية، سيكون الأمر صعبًا، هذا صحيح ولكنه الدوري الإنجليزي، لذلك سنحاول التغلب على مشاكلهم، والتسبب لهم في مشاكل".