رئيس بايرن ميونخ: تجديد عقود لاعبينا «أولوياتنا» قبل الصفقات

قال هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ، إن تمديد عقود لاعبيه يأتي كأولوية قبل الدخول في ملف التعاقدات الجديدة لتدعيم صفوف البافاري.

وتابع "هاينر" في تصريحات لصحيفة "Abendzeitung" الألمانية: "الآن نريد تمديد العقود مع لاعبينا، ثم سنتعامل مع ملف الراحلين والصفقات، الوقت الحالي، الأولوية هي التحدث إلى اللاعبين الذين نريد تمديد العقود معهم".

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن مسؤولو البايرن يسعون وراء تجديد عقد الثنائي دافيد ألابا وتياجو ألكانتارا، إذ ينتهي عقديهما في صيف 2021.

وواصل: "لدينا فريق ممتاز، سنرى كيف يمكننا تعزيزه بشكل أكبر، لكننا محظوظون بالفريق الحالي، فديفيز وكيميتش وبافارد وجنابري زكومان وسولي، يمثلون مستقبل النادي".

وبسؤاله عن التعاقد مع تانجوي كواسي مدافع باريس سان جيرمان، أجاب: "نواصل العمل على فريقنا، وهذا يعني حاجتك للاعبين من ذوي الخبرة، من جانب، ولاعبين شباب من جانب آخر، نحن نبحث عن المواهب الشابة في كل مكان بالعالم".