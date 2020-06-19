3 ملايين جنيه لإنشاء خط انحدار صرف صحي بخليج نعمة في شرم الشيخ

اجرى اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات شركة المياه المدينة لاستقبال السياحة.

رافقه المهندس رجب خليل رئيس قطاع المشروعات والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع جنوب سيناء، وهشام صقر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندس فهمي محمد مدير عام منطقة شرم الشيخ.

وأصدر رئيس شركة مياه الشرب والصرف، تعليمات بالإعداد الجيد، وسرعة التنفيذ وتوفير التمويل المطلوب، لتنفيذ خط انحدار صرف صحي بطول 650 متر، وقطر 560 مم، UPVC ضغط 10 بار، وبأعماق تتراوح من 5 إلى 7 متر، بمنطقة خليج نعمة بطريق السلام في مدينة شرم الشيخ.

وقال رئيس شركة مياه، إنه جرى استخدام منظومة النزح الجوفي، والطلمبات الغاطسة، والنقالي لنزح المياه الجوفية لسرعة إنجاز الأعمال، وعدم تأثر منظومة الصرف الصحي بالمدينة، وتنفيذ خط نزح وطرد المياه الجوفية بمنطقة العمل حتى البحر، وكذا تنفيذ عداية عرضية أسفل طريق السلام الدولي.

كما جرى تنفيذ الأعمال باستخدام الموارد المتاحة من الشركة سواء تمويل، أو معدات، أو أفراد، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال شهر و بتكلفة بلغت 3 مليون جنيه.