مقدم برامج علي قناة الحدث ينفى خبر وفاته الأسبوع الماضي ويتوفى فجرا في حادث سير

لقى الدكتور محمد السرسي الإعلامي بقناة "الحدث اليوم" ومستشار محافظ المنوفية الأسبق مصرعه، إثر حادث سير بعد إنتهاءه من تقديم برنامجه "حوار مع مسئول" خلال عودته إلى محافظة المنوفية.

وكان الدكتور محمد السرسي قد نفي شائعة وفاته الأسبوع الماضي في حادث سير أثناء عودته إلى محافظة المنوفية عقب إنتهاء تقديمه لبرنامجه علي قناة الحدث اليوم وخرج في بث مباشر علي صفحته على الفيس بوك يؤكد تعرض حسابه على الفيس بوك لهكرز والذي كتب شائعة وفاته في حادث سير معبرا عن سعادته الكبيرة لحب الناس له قائلا " لقد قرأت تعازي الأصدقاء وأنا حي عقب شائعة وفاتي " .. إلا أنه لم يمر أسبوع حتي تحققت شائعة الوفاة ومات السرسي في حادث سير فجرا عقب عودته من القاهرة إلى قريته كفر المصيلحة بشبين الكوم تسببت فيه مقطورة انفصلت عن سيارة نقل نتيجة كسر العريش على الطريق الزراعي في طوخ، مما تسبب في تهشم سيارته الملاكي ووفاته في الحال.

على الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت دفن الجثة .

الجدير بالذكر أن السرسي من مواليد قرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونال درجة الدكتوراة في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية بدرجة امتياز، ووصل إلى شغل العديد من المناصب الهامة في الكثير من الشركات المحلية وغيرها من خارج مصر، كما تولى منصب مستشار محافظ المنوفية والمشرف العام على الطرق ومشروعات التنمية في مصر منذ عام 2013 مع محافظ المنوفية الأسبق محمد شيرين فوزي، كما تولى تنسيق حملة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي .