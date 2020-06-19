الرئيس الأرجنتيني يعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم الجمعة، عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في بعض النقاط لإعادة هيكلة ديون بلاده الخارجية المقدرة بنحو 65 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن تصريحات فرنانديز جاءت في مقابلة تم بثها اليوم الجمعة، عبر الإنترنت مع راديو ناسيونال.

من ناحية أخرى، قال فرنانديز إن هناك زيادة كبيرة في حجم أسرة المستشفيات التي تم شغلها في منطقة العاصمة بوينس آيرس في غضون .الأسبوعين الماضيين ، دون أن يحدد حجم هذه الزيادة.

كانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت أمس الأول الأربعاء أن فرنانديز سيباشر عمله من مقر إقامته خارج العاصمة، وسط زيادة حالات الإصابة بكوفيد- 19 في منطقة العاصمة.