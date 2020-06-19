مدينة دهب تنهي استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة

أنهت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بتجهيز لجنة امتحانات الثانوي العامة، واستراحة الملاحظين، لاستقبال الطلاب والمراقبين؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بقيام رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإنهاء الاستعدادات الخاصة باستراحات المراقبين ولجان الامتحانات.

وجرى تجهيز لجنة استراحة الملاحظين ومقرها مدرسة دهب الصناعية، ولجنة امتحانات الثانوية العامة، ومقرها مدرسة على بن أبي طالب الثانوية، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد.