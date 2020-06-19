 فيديو.. عاصفة رملية تجتاح سنجان الصينية - بوابة الشروق
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فيديو.. عاصفة رملية تجتاح سنجان الصينية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 4:17 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 4:17 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يرصد عاصفة رملية تجتاح منطقة سنجان الصينية.

وأظهر الفيديو المنطقة يشوبها الرمال والأتربة، ما تسبب في انعدام الرؤية على الطريق.

 


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