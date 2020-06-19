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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يرصد عاصفة رملية تجتاح منطقة سنجان الصينية.

وأظهر الفيديو المنطقة يشوبها الرمال والأتربة، ما تسبب في انعدام الرؤية على الطريق.