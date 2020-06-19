المحكمة العليا في باكستان ترفض طلب بدء إجراءات عزل قاض معارض للجيش

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رفضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، طلبا تقدمت به الحكومة للبدء في إجراءات عزل قاض معروف بمعارضته لدور الجيش في مجال السياسة.
وينظر إلى هذه القضية على أنها اختبار لمدى التأثير القوي للجيش الباكستاني على المؤسسات المدنية في البلاد.