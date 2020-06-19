 المحكمة العليا في باكستان ترفض طلب بدء إجراءات عزل قاض معارض للجيش - بوابة الشروق
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المحكمة العليا في باكستان ترفض طلب بدء إجراءات عزل قاض معارض للجيش

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 4:26 م

رفضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، طلبا تقدمت به الحكومة للبدء في إجراءات عزل قاض معروف بمعارضته لدور الجيش في مجال السياسة.

وينظر إلى هذه القضية على أنها اختبار لمدى التأثير القوي للجيش الباكستاني على المؤسسات المدنية في البلاد.

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