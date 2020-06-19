تركيا تنقذ 56 طالب لجوء أعادتهم اليونان إلى البحر

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أنقذ خفر السواحل التركي، أمس الخميس، 56 طالب لجوء أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية للبلاد في بحر "إيجه".

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الجمعة، بأن زورقا تابعا لخفر السواحل، هرع لإنقاذ 56 من طالبي اللجوء بعد تلقي معلومات بوجودهم على متن قارب قبالة سواحل قضاء "ديكيلي" بولاية إزمير، غربي تركيا.

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ طالبي اللجوء، ومن المقرر تسليمهم لمديرية الهجرة في إزمير، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت قوات الأمن اليونانية بالتعامل بعنف مع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد وطالبت أثينا بالتراجع عن ترحليهم.