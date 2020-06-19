بنك روسيا المركزي يخفض أسعار الفائدة بأكبر وتيرة في 5 سنوات

خفض بنك روسيا المركزي اليوم الجمعة أسعار الفائدة بأعلى وتيرة خلال خمس سنوات، مشيرا لاحتمال خفض آخر للمساعدة في تحفيز اقتصاد يتجه صوب ركود عميق.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة، ونقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء، إنه تم خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 5ر4 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ بدء استهداف التضخم أواخر عام 2014.

وحذر صناع السياسة من أن التباطؤ في هذا الربع السنوي قد يكون أسوأ من المتوقع، وأن التضخم قد "ينحرف بشكل كبير" عن معدله المستهدف عند 4 بالمئة العام المقبل.

وبعد سنوات من إبقاء تكاليف الإقراض في روسيا مرتفعة نسبيا، تلاحق محافظة البنك إيلفيرا نابيولينا محافظي البنوك المركزية الأخرى في خفض أسعار الفائدة.

وكان اقتصاد أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم قد تلقت ضربة مزدوجة هذا العام، من تفشي جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

ونقلت بلومبرج عن بيوتر ماتيس الخبير الاستراتيجي في مصرف رابوبنك في لندن قوله إن "بنك روسيا أقدم أخيرا على خفض مناسب للفائدة بعدما تبنى نهجا أكثر من حذر مقارنة مع بنوك مركزية في اقتصادات صاعدة أخرى"، مضيفا أن "البيان الرسمي يرسم صورة قاتمة للغاية".