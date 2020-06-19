الاقتصاد الكولومبي يتقلص بنسبة 20% في أبريل

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قالت هيئة الإحصاء الوطنية في كولومبيا يوم الخميس إن الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا انكمش بنسبة 06ر20% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصفت تقارير وسائل الإعلام التراجع بأنه أحد أدنى المستويات الشهرية في التاريخ الحديث.

وتراجع التصنيع والبناء بمعدل بلغ 12ر50% والأنشطة الثالوثية مثل التجارة والنقل بنسبة 30ر13%.

وتخضع كولومبيا حاليا لحجر صحي بدأ في 25 مارس ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتضرر الاستهلاك إلى حد كبير في أبريل، لكن السلطات بدأت حاليا في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا.