عاطل يتخلص من ابنة عمته الموظفة بالشؤون الاجتماعية لسرقة 15 ألف جنيه في قنا

أسدلت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، الستار عن لغز العثور على جثة موظفة بالشئون الاجتماعية، مقتولة بداخل منزلها بقرية الخربة بمركز قنا، حيث تبين أن وراء الواقعة ابن خالها حيث قام بضربها بقطعة حديدية بعدما سرق 15 ألف جنيه كانت بحوزتها، وتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

كان اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً بالعثور على جثة مني إبراهيم 44 سنة، موظفة بالشئون الاجتماعية، بداخل منزلها بقرية الخربة التابعة لمركز قنا.

وبتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي، تبين أن وراء الواقعة ابن خال المجنى عليها عبد الرحمن على 24 سنة، عاطل، والقبض عليه اعترف أن المجني عليها كانت ميسورة الحال ودائمًا ما كانت تساعده وأهالي القرية، وفي يوم الواقعة طلب منها مبلغ من المال لمروره بضائقة مالية، فرفضت بحجة أنه يجب أن يعتمد على نفسه، وحين شاهد بعض المال بجوار التليفزيون قام بسرقته إلا إنها شاهدته فقام بضربها بقطعة حديد وسرق مبلغ 15 ألف جنيه كانت بحوزة المجني عليها.