اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا لوضع خطة للتعامل مع إيران

أعلنت ‏باريس عن عقد اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم، لوضع خطة للتعامل مع إيران خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها منذ قليل.