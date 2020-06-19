 اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا لوضع خطة للتعامل مع إيران - بوابة الشروق
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اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا لوضع خطة للتعامل مع إيران

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 10:57 ص

أعلنت ‏باريس عن عقد اجتماع بين وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم، لوضع خطة للتعامل مع إيران خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها منذ قليل.

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