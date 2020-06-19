يرى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم بين لاعبي التنس المحترفين، أن السويسري روجر فيدرير ربما يكون اللاعب الأعظم في تاريخ اللعبة.

وقال ديوكوفيتش من مدينة زادار الكرواتية حيث ينظم ويشارك في بطولة أدريا تور، إن السويسري المخضرم «يلعب بسهولة كبيرة ويتمتع بموهبة طبيعية لم يسبق لها مثيل. إنه فعال للغاية. حتى عندما لا يستطيع مجاراة الشباب بدنيا، فإنه يعوض ذلك بأسلوبه في اللعب».

وقال الصربي «لن أتفاجىء إذا استمر بين الأفضل العام المقبل أيضا».

وأعلن فيدرير، المصنف الرابع عالميا الذي سيبلغ 39 سنة هذا العام، غيابه حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير، ومن المتوقع أن يعود للساحة في 2021.

وقال ديوكوفيتش «كثيرا ما يناقش الناس من هو الأعظم على مر العصور. ومن الصعب المقارنة».

ويحظى فيدرير في خزائنه بـ 20 بطولة كبرى «جراند سلام»، يليه الإسباني رافايل نادال برصيد 19 لقبا ثم ديوكوفيتش بـ 17.

كما أشار الصربي إلى لاعب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش المولود في زادار حيث تقام بطولة التنس، وقال عنه إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم و يتمتع بـ «سحر مع الكرة».

وأبرز «إن الفوز بالكرة الذهبية في زمن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو شيء عظيم لدرجة أننا سنقدره بشكل أكبر عندما تنتهي مسيرته نتائجه خالدة».

وأضاف لاعب التنس الصربي أنه تحدث في بداية العام مع مودريتش حول إمكانية تنظيم حدث سويا في المنطقة أو في العالم.

ويشارك ديوكوفيتش في عطلة نهاية هذا الأسبوع في المرحلة الثانية من بطولة أدريا تور الإقليمية التي ينظمها للأعمال الخيرية ، والتي بدأت في بلجراد الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر البطولة في وقت لاحق في البوسنة يومي 3 و4 يوليو، حتى تنتهي في الخامس من ذلك الشهر في سراييفو.