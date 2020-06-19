تقرير: توتال تدرس بيع وحدة كراي فالي للإضافات الكيماوية

تدرس شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط بيع وحدتها "كراي فالي" للإضافات الكيماوية، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ووفقا للمصادر، تتحدث الشركة مع مستشارين محتملين حيث تستعد لقياس مدى الاهتمام بالوحدة.

وقالت إن كراي فالي، التي تنتج البوليمرات والمواد الصمغية المستخدمة في المنتجات اللاصقة، يمكن أن تحقق قيمة تتراوح ما بين 300 و 500 مليون دولار.

وتستثمر توتال في مجالات مثل محطات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية، وتوزيع الكهرباء، حيث تسعى لتنويع نشاطها بعيدا عن خام النفط والغاز.

كما أنها تقوم بخفض النفقات في وحدات هامشية. وتخلصت بالفعل من نشاط المواد الصمغية للطلاء بوحدة كراي فالي، في صفقة مع شركة أركيما في عام 2011.

غير أن بلومبرج نقلا عن المصادر قالت إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وأنه ليس من المؤكد أن تؤدي هذه المشاورات إلى عملية بيع. بينما رفض ممثل عن توتال التعليق.