أحمد أبو الغيط يكتب: العالم العربي في مواجهة الجائحة والتنمر الإقليمي التركي ـ الإيراني

بعد نحو عقد من الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية، وما صاحب ذلك من تراجع اقتصادى وفوران اجتماعى واتساع فى رقعة الفقر متعدد الأبعاد، يجد العالم العربى نفسه فى قلب أزمة ممتدة جديدة جراء جائحة «كورونا» (كوفيد ــ 19). وبرغم أن الجائحة نازلة طبيعية ضربت العالم كله من أقصاه إلى أقصاه إلا أن تبعاتها السلبية وآثارها الخطيرة على المجتمعات والدول لن تكون متماثلة، إذ هناك ما يؤشر إلى أن بعض الدول ستعانى أكثر من غيرها، وبعض المجتمعات ستواجه صعوبات أشد بالمقارنة بمجتمعات أخرى.

إن الأثر المباشر لجائحة «كورونا»، والمتعلق بالأزمات الصحية الخطيرة التى تتسبب فيها من أعداد الضحايا والمصابين، وما تضعه من ضغوط كبيرة على النظم الصحية، سوف يتم تجاوزه بصورة أو بأخرى، بإذن الله، غير أن التبعات العميقة ذات التأثير الممتد على استقرار المجتمعات والدول، والنمو الاقتصادى، والأوضاع الاجتماعية، هى الأخطر والأشد وطأة لا سيما على الدول التى كانت تعانى بالفعل من مشكلات تنموية أو تراجع فى أدائها الاقتصادى، أو أزمات سياسية أو اجتماعية (ويدخل فى هذه الفئة عدد غير قليل من الدول العربية من دون شك)، إن الوباء العالمى، بما يفرضه من أوضاع وتحديات، سوف يسهم فى مفاقمة الأزمات القائمة، فضلا عن خلق أزمات جديدة غير منظورة، وبين الأزمات القائمة وتلك المستجدة، فإن الحكومات تحتاج لتوزيع جهدها ووقتها وانتباهها على أكثر من جبهة، وتجد نفسها بالضرورة فى حال من الإنهاك الذى قد يصل إلى حد العجز فى مواجهة استفحال الأزمات المتتابعة.

ولا تقف آثار الجائحة عند حد ما تخلقه داخل الدول من أزمات، بل تمتد تبعاتها الخطيرة إلى العلاقات بين الدول وبعضها البعض، وصولا إلى المنظومة الدولية ذاتها، وتوزيع القوى فيها، والقواعد الحاكمة لعملها. وثمة مؤشرات أولية خطيرة فى هذا الصدد، تصب كلها فى اتجاه تراجع التعاون الدولى، وتصاعد الميل نحو السياسات الانعزالية والعمل الانفرادى فى بيئة دولية أشد اضطرابا وسيولة، وأكثر عرضة للصراعات والمنافسات التى قد تقترب بالعالم من نموذج الحرب الباردة. ويعزز من هذا السيناريو تراجع مسيرة العولمة (التى كانت تتعرض بالفعل لتباطؤ ملحوظ وهجوم شديد فى أكثر من مكان قبل الجائحة)، وما ارتبط بها من مظاهر كالحدود المفتوحة أمام حركة التجارة والبشر، والاتجاه بدلا من ذلك إلى اتباع السياسات الحمائية، وإغلاق الحدود، والاكتفاء الذاتى.

إن الجائحة، بما تفرضه من تحديات، سوف تدفع الكثير من الدول إلى إعادة النظر فى الاعتماد على «سلاسل الإمداد» الطويلة فى الحصول على السلع، خاصة الاستراتيجية منها، وسوف يزداد الميل إلى الاعتماد على الذات، أو على الحلفاء والجيران، فى الحصول على هذه السلع، وهو ما سينعكس حتما على منظومة العولمة، ويخصم منها، ربما لصالح الكتل الإقليمية، والتكتلات الاقتصادية المتجانسة (وهو أمر يستدعى التأمل والانتباه من الجانب العربى).

وقد يدفع التراجع الاقتصادى وانحسار منظومة الاعتماد المتبادل إلى تزايد احتمالات صعود الحركات اليمينية والقومية المتطرفة التى تتبنى سياسات معادية للهجرة وكارهة للأجانب فى أكثر من منطقة عبر العالم، ولا يخفى ما يؤدى إليه صعود هذه الإيديولوجيات إلى بيئة أكثر صراعية فى العلاقات بين الدول، مع تآكل فى منظومة القانون الدولى فى مقابل سيادة منطق القوة والإجبار وفرض الأمر الواقع.

وأمام هذه الحالة من السيولة على الصعيد الدولى، وما يرتبط بها من أزمات محتملة خاصة فى الدول النامية (التى ستتكالب عليها تحديات النمو الاقتصادى والفقر والأوضاع الصحية والتغير المناخى)، فإن المنطقة العربية تجد نفسها فى وضع لا تحسد عليه، إذ هى تواجه الجائحة فى لحظة بالغة الدقة من تاريخها المعاصر، وبعد عقد من المعاناة والاضطراب أنهك المنطقة ودولها، واستنزف موارد وطاقات ليست قليلة، وفى حين تواجه بعض الدول العربية حروبا أهلية تهدد وجودها ذاته ككيانات سياسية موحدة ذات سيادة، فإن دولا أخرى تعانى أزمات سياسية واقتصادية مركبة، تضعها تحت ضغوط شديدة قد تصل إلى حد الانفجار، وتعانى المنطقة فى مجملها من «تنمر إقليمى» من الجيران المباشرين الذين يعملون على استغلال هذه الأوضاع لتثبيت مواطئ أقدام لهم، وترسيخ وجودهم ومصالحهم على حساب شعوب المنطقة من العرب.

ينسحب هذا «التنمر الإقليمى» على كل من إيران وتركيا وإثيوبيا وإسرائيل، والأخيرة على وجه الخصوص تسعى لاستغلال تزامن حدثين نادرين (الجائحة، ووجود رئيس متماه بالكامل مع إيديولوجية الليكود فى البيت الأبيض) لإحداث اختراق استثنائى فى علاقتها مع الفلسطينيين عبر تثبيت وضعية الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه بضم أراض فلسطينية احتلت فى 1967، ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية، وهو ما يهدد بإشعال أكبر للمشاعر القومية والدينية ليس فى فلسطين وحدها، وإنما عبر المنطقة، وقد يتضافر هذا الاشتعال مع الأزمات الناتجة عن الوباء لإنتاج «عاصفة مثالية» لا يبدو أن إسرائيل تدرك أبعادها.

أما فيما يتعلق بإيران وتركيا وإثيوبيا، فقد شهدت الشهور الأخيرة تصاعدا ملحوظا فى الاجتراء على مصالح دول المنطقة والتغول عليها من جانب هذه الدول التى تقع فى الجوار العربى المباشر، وتمارس كل من إيران وتركيا اعتداءات صريحة ــ لم يكن ممكنا تصورها منذ سنوات قليلة ــ على عدد من الدول العربية، ولكل منها وجود عسكرى مباشر على أراض عربية تسعى أن تجعله ذا طابع طويل الأمد، وخلال العام الماضى (2019)، صعَّدت إيران هجماتها المباشرة على الملاحة فى الخليج العربى وعلى المنشآت النفطية فى المملكة العربية السعودية، كما باشرت انخراطها الخبيث فى الحربين المشتعلتين فى سوريا واليمن، فضلا عن دورها السلبى فى لبنان.

أما تركيا؛ ففضلا عن احتضانها لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة تنظيما إرهابيا فى عدد من الدول العربية، فقد استمرت فى احتلال أجزاء واسعة من الأراضى السورية، وباشرت اعتداءاتها على الأراضى العراقية، وأخيرا، انغمست تركيا فى الحرب الأهلية الليبية بالتدخل العسكرى المباشر لصالح أحد طرفيها، بصورة تؤجج الصراع وتزيد من تعقيده، وتهدد بنهب الموارد الليبية الطبيعية، كما تخاطر بإشعال صراع أوسع فى شرق المتوسط.

وأخيرا؛ فإن إثيوبيا، بإصرارها على المضى قدما فى تشغيل «سد النهضة» على النيل الأزرق بدون اتفاق شامل مع دولتى المصب (مصر والسودان)، تمارس هيمنة على موارد النهر بصورة غير مسبوقة، وتمثل تهديد بقاء لهاتين الدولتين اللتين تعتمدان على مياه النهر كشريان حياة رئيسى، وذلك وبرغم مساعٍ متعددة من مصر والسودان لترسيخ إطار تعاونى فى حوض النيل يسمح ببناء وتشغيل سد النهضة مع المراعاة لمصالح وحقوق دول المصب.

إن هذه الأوضاع العالمية والإقليمية تفرض على المنطقة العربية مواجهة تحديات جديدة أشد جسامة وأخطر تأثيرا، لا سيما أن التضافر بين هذه العوامل قد يخلق أزمات مضاعفة وغير متوقعة، فالسيولة الدولية قد تشجع «التنمر الإقليمى» وتمنحه مساحة أكبر، وسوء الأوضاع الاقتصادية قد يزيد من احتقان الأزمات السياسية القائمة بالفعل فى بعض الدول، بما يخلق قوس أزمات ممتد يضم دول المنطقة من مشرقها إلى مغربها، وأمام هذه الأزمات الخطيرة، فليس أمام العرب سوى تفعيل العمل المشترك بأسرع وقت ممكن، ذلك أنه لن يكون فى استطاعة أى دولة ــ مهما كان حجم مواردها وقدراتها ــ على التصدى للأزمات منفردة، فضلا عن أن الأزمات ذاتها لن تقف عند حدود هذه الدول أو تلك، وسيقتضى التعامل معها مقاربة عربية جماعية. وأخيرا؛ فإن حالات التنمر الإقليمى، بما فى ذلك الخطط الإسرائيلية الخطيرة لشرعنة احتلالها، تحتاج إلى مواقف جماعية عربية أكثر من أى وقت مضى.

وليست الدعوة إلى تعزيز العمل العربى المشترك مجرد شعار أجوف نطلقه أو عنوان عريض بلا مضمون، فالظروف الموضوعية تحتم الانخراط فى برامج أوسع للاعتماد المتبادل فى المستقبل، إن الأزمات الاقتصادية التى خلقتها الجائحة ستعيد ترتيب أوراق كثيرة، وستكتسب التجارة البينية وبرامج التعاون الاقتصادى والمشروعات الإقليمية المشتركة لتوطين الصناعات الاستراتيجية أهمية متزايدة، ثمة أفق مفتوح أمام تفعيل ما هو قائم بالفعل، وما قطع من أشواط، نحو إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما يستلزمه ذلك من إنهاء سريع وناجز لكافة القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ وغيرها، حتى تزال كل القيود أمام التجارة البينية التى ما زالت تدور حول نسبة هزيلة من مجمل التجارة العربية لا تتجاوز الـ 10 فى المائة، وهى نسبة تجعل المنطقة العربية من أقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادى، وليس مستبعدا أن تفتح الجائحة مجالات جديدة للتكامل بين الدول العربية فى المجال الصحى أو الصناعات الدوائية، أو حتى فى غيرها من المجالات التى ربما تشهد نهضة وصعودا مثل التجارة الإلكترونية.

وفى مواجهة الأوضاع العالمية والإقليمية وما تنطوى عليه من تهديدات مختلفة، فإن النظام العربى مطالب بلعب دور فاعل ومؤثر فى تسوية النزاعات والحروب الأهلية التى تتمدد كالأورام الخبيثة فى الجسد العربى. إن هذه النزاعات وفرت ثغرات نفذت منها القوى الإقليمية لتبسط نفوذها وتحقق أجنداتها الخاصة، وبنظرة سريعة على «مسارح الصراع» فى العالم العربى ندرك على الفور أن كل مسرح للاحتراب الأهلى وفر فرصة سانحة لتدخل القوى الإقليمية بأشكال وصور مختلفة، إما بطريق مباشر أو عبر وكلاء محليين. إن تسوية هذه النزاعات تغلق جراحا مفتوحة تعمل القوى الإقليمية المتربصة على مفاقمتها وتوظيفها لصالحها. ومن أسف أن مفاتيح تسوية هذه النزاعات قد سلمت لقوى أجنبية وأطراف دولية مع دور محدود ومتراجع للأطراف العربية. وبدون اجتماع حقيقى للإرادة العربية، وتفويض واضح للمنظمة الإقليمية الراعية للمصالح العربية الجماعية (الجامعة العربية) للتدخل فى هذه النزاعات ولعب دور جوهرى فى تسويتها، فإن يد الجامعة تظل مغلولة ودورها يبقى محدودا فى مواجهة أطراف من خارج المنطقة تصير هى الممسكة بالزمام والقابضة على مفاتيح الحل فى نزاعات تدور رحاها فى المنطقة وأطرافها، فى الأغلب، من العرب.

يظل التصدى لحالة التنمر الإقليمى غير المسبوقة التى يواجهها العالم العربى من جيرانه مرهونا كذلك باتخاذ مواقف جماعية وتنسيق سياسات على المستوى العربى تتجاوز مجرد التضامن اللفظى إلى التحرك العملى. ومع التسليم بأن التهديدات الإقليمية لا تأتى من مصدر واحد ولا تواجهها الدول العربية كلها بالقدر نفسه، إلا أن التحرك الفعال للتصدى لهذه التهديدات يقتضى بالضرورة أجندة جماعية للأمن القومى العربى تشارك فيها الدول العربية وتقوم على تنسيقها الجامعة العربية، وبحيث لا تواجه دولة أو مجموعة من الدول التهديد منفردة. وهنا؛ فإن ثمة آليات قائمة بالفعل للعمل فى هذا الاتجاه مثل اللجنة الوزارية العربية للتصدى للتدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية، والتى تعمل فى إطار الجامعة منذ 2016. ويحتاج عملها لتفعيل حقيقى بما يتجاوز إصدار البيانات الدورية أو مجرد الاجتماع لمناقشة التطورات، إلى تنسيق سياسات فعلية للحد من التدخلات الإيرانية تتضمن خطط عمل والتزامات على الدول العربية الأعضاء. ومطلوب كذلك أن يتم تشكيل لجان عمل شبيهة فيما يتعلق بالتدخلات التركية التى صار لها نفس الأثر الخبيث والمخرب على الأمن القومى العربى.

وتبقى القضية الفلسطينية مهمة فى ذاتها للاعتبارات التاريخية المعروفة، وتستمد أهميتها كذلك فيما تعكسه من قدر التضامن العربى، ومدى توفر القدرة على العمل المشترك وتنسيق السياسات. وتمر القضية الفلسطينية بواحدة من أخطر مراحلها، إذ يعمل الاحتلال بعد أن حصل على الأرض أن يحصل أيضا على الشرعية، وبحيث تفرغ القضية من أى مضمون قانونى أو أخلاقى وتواجه انزواء متسارعا على الصعيد الدولى، تعززه حالة الانشغال العالمى بمواجهة الأزمات الناشئة عن الجائحة وغيرها. ويرتبط التهديد الأخطر آنيا بمواجهة ما يسمى بخطط الضم التى تتبناها الحكومة الحالية فى إسرائيل، بمساندة من الولايات المتحدة، وتسعى لتطبيقها خلال الفترة القادمة.

وغنى عن البيان أن الإجماع العربى رافض لهذه الخطط الإسرائيلية على طول الخط، وبدون تحفظ أو استثناء. إلا أن هذا الرفض لم يترجم بعد فى صورة عمل سياسى فاعل على الصعيد الدولى وفى المنظمة الأممية وفى المحافل المختلفة، وبحيث تتبلور حملة سياسية ــ إعلامية ــ قانونية ذات تأثير وانتشار، تخاطب الرأى العام العالمى والفاعليات السياسية المختلفة بما تمثله هذه الخطط الإسرائيلية من خطر داهم على الاستقرار فى المنطقة وعلى السلام العالمى.

نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط