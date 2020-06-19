إنجز يحقق رقما مميزا ويعادل صلاح في جدول ترتيب الهدافين

حقق داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون رقما مميزا بعدما قاد فريقه للفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وسجل إنجز هدفا من ثلاثية فريقه، وأصبح مُحرزا لـ16 هدفا في البريميرليج، ونجح في معادلة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في جدول ترتيب هدافي البريميرليج، علما بأن القائمة يتصدرها جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بـ19 هدفا.

وأصبح إنجز محققا لرقم مميز بعد هدفه في مرمى نوريتش، بعدما بات أول لاعب في ساوثهامبتون يسجل أكثر من 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي في موسم واحد منذ أن سجل جيمس بيتي 23 هدفًا في 2002-2003.