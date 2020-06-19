تحسن مبيعات التجزئة واتساع عجز الميزانية في بريطانيا الشهر الماضي

ذكر مكتب الاحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في البلاد تحسنت في شهر مايو الماضي بوتيرة تجاوزت التوقعات، بفضل مبيعات متاجر السلع غير الغذائية، فيما سجل عجز الميزانية ارتفاعا غير مسبوق في ظل زيادة النفقات.

وأفاد مكتب الاحصاء بأن حجم مبيعات التجزئة ارتفع بنسبة شهرية بلغت 12 بالمئة، مقابل انخفاض نسبته 18 بالمئة في شهر أبريل. وكان من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 7ر5 بالمئة.

كما ارتفع حجم المبيعات، باستثناء وقود السيارات، بنسبة 2ر10 بالمئة في مايو، مقابل تراجع نسبته 15 بالمئة في الشهر السابق عليه، في حين كان الخبراء توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 5ر4 بالمئة.

وأسهمت متاجر السلع غير الغذائية بدفعة إيجابية في معدل النمو الشهري للمبيعات في مايو، علاوة على زيادة قوية نسبتها 42 بالمئة في مبيعات متاجر السلع المنزلية.

ومن جهة أخرى، أفاد مكتب الاحصاء بأن عجز الميزانية في بريطانيا وصل إلى نسبة غير مسبوقة في مايو.

وأوضح أن معدل صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية، بلغ 2ر55 مليار جنيه استرليني، بزيادة تسعة أضعاف تقريبا مقارنة بشهر مايو 2019، بفارق يزيد عن 6ر49 مليار جنيه استرليني.

وجدير بالذكر أن هذا هو أكبر معدل اقتراض للقطاع العام يتم تسجيله في أي شهر منذ بدء التسجيل في عام 1993.