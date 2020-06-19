 رئيس البنك الدولي: تمويل سد النهضة يتطلب تفاهم وتعاون إثيوبيا مع جيرانها - بوابة الشروق
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رئيس البنك الدولي: تمويل سد النهضة يتطلب تفاهم وتعاون إثيوبيا مع جيرانها

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 12:52 ص

قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إنه تواصل مؤخرا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي.

وذكر مالباس في تغريدة له عبر موقع "تويتر" مساء أمس الخميس، أن الأمر يتطلب توحيد سعر الصرف في إثيوبيا، وقبل ذلك الحفاظ على "الحوار البناء" مع الدول المجاورة بشأن مشاركة المياه.

وقال مالباس في تغريدته: "تحدثت مع رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن موافقات التمويل. من المهم توحيد سعر الصرف المرتفع. وأن تحافظ إثيوبيا على الحوار مع جيرانها وتعاونها معهم في تشارك المياه".

واختتم مالباس تغريدته بقوله: "نجاح إثيوبيا مفتاح لنجاح أفريقيا".

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