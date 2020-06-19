دراسة: مقدمو الرعاية يمكن أن يتأثروا بمشاكل الصحة العقلية والبدنية

كشفت دراسة أجرتها وحدة علم الأوبئة "Lifecourse" التابعة لمجلس البحوث الطبية لجامعة أبردين في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في المجلة الأوروبية للصحة العامة، أنه إلى جانب العيوب الاجتماعية والاقتصادية، التي يواجهها مسؤولون الرعاية في البلاد، فإن الرجال والنساء فوق سن الخمسين منهم من المرجح أن يواجهوا مشاكل في صحتهم العقلية والجسدية أكثر من الأشخاص الذين لا يقدمون أي رعاية، وذلك كما نشر الموقع الهندي الإخباري "هندوستن تايمز".

وحلل الفريق نتائج أكثر من 8000 رجل وامرأة شاركوا في دراسة الصحة والتوظيف في مركز موارد المهاجرين بعد خمسين دراسة (HEAF)، وأكدت النتائج أن ما يقرب من خمس الرجال وأكثر من ربع النساء كانوا محرومين من حيث وضعهم الاجتماعي ومستواهم التعليمي، مقارنة بالذين ليس لديهم أي مسؤوليات رعاية.

ووجد فريق الدراسة أن أولئك الذين قدموا الرعاية لأكثر من 20 ساعة في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للمعاناة من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ويواجهون أيضا ألم العضلات والعظام والاكتئاب ومشاكل في النوم، حيث كانوا أكثر عرضة لرعاية العاطلين أو المتقاعدين.

وقالت البروفيسور كارين ووكر بون، قائد الدراسة، ومديرة مركز التهاب المفاصل للصحة والعظام العضلية الهيكلية في جامعة ساوثهامبتون: "أظهرت هذه الدراسة ضوءًا جديدًا على العيوب التي يواجهها أولئك الذين يجب عليهم رعاية الأصدقاء أو أفراد الأسرة، والأثر الكبير للرعاية على صحتهم وقدرتهم على العمل".

وأكدت أن الحكومات زادت سن التقاعد في الدولة لتشجيع الناس على العمل لفترة أطول، ولكن يضطر الكثيرون إلى ترك عملهم من أجل توفير الرعاية لأولئك الذين يحتاجون إليها.

وأضافت البروفيسور أنه من الضروري أن يتأكد أصحاب العمل والحكومة من توفر الدعم الكافي لمقدمي الرعاية للتأكد من أنهم يستطيعون الحفاظ على صحتهم و إنتاجيتهم ولا ينتهي بهم الأمر إلى الرعاية بأنفسهم.