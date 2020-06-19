 إجراءات أمنية مشددة بمداخل ومخارج العاصمة الجزائرية لتوقع خروج تظاهرات - بوابة الشروق
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إجراءات أمنية مشددة بمداخل ومخارج العاصمة الجزائرية لتوقع خروج تظاهرات

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 2:44 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 2:44 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج العاصمة الجزائرية بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج تظاهرات اليوم.


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