إجراءات أمنية مشددة بمداخل ومخارج العاصمة الجزائرية لتوقع خروج تظاهرات

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج العاصمة الجزائرية بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج تظاهرات اليوم.