إجراءات أمنية مشددة بمداخل ومخارج العاصمة الجزائرية لتوقع خروج تظاهرات

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج العاصمة الجزائرية بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج تظاهرات اليوم.