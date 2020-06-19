أعلى هيئة تشريعية في الصين تطرح مشروع قانون الأمن القومي لهونج كونج

قدمت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الجمعة، مشروع قانون للأمن القومي، يخشى معارضوه أن يؤدي إلى تقويض الحريات والحكم الذاتي الذي تتمتع به هونج كونج في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن مشروع القانون، الذي يخضع حاليا للقراءة الأولى في إطار الدورة الـ 19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، سيستهدف أعمال التخريب والانفصال والإرهاب و"التواطؤ مع القوى الأجنبية".

ويتوقع الموافقة على القانون لـ "مؤسسة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة" في الأول من يوليو. وشهدت العطلة التي تحل في هذا التاريخ بمناسبة نقل سيادة هونج كونج من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، احتجاجات مؤيدة للديمقراطية على نحو سنوي منذ المحاولة الأخيرة للحكومة لإصدار قانون للأمن القومي عام 2003.

وتسمح الأحكام الواردة في مشروع القانون لأجهزة الأمن التابعة للدولة الصينية بالعمل رسميا داخل هونج كونج.

وقال تام يو- تشونج، المندوب الوحيد لهونج كونج باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الأول الأربعاء، إن تسليم المشتبه بهم جنائيا إلى البر الرئيسي (الصين)، والذي أدى إلى احتجاجات شارك فيها الملايين في الشوارع عام 2019، "قد يكون خيارًا" بموجب مشروع القانون.

ولم يكن لكبار المسؤولين في هونج كونج، وبينهم الرئيسة التنفيذية كاري لام، سوى إسهامات قليلة في صياغة مشروع القانون، ولم يتمكنوا من توضيح مضمونه.