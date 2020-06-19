موزمبيق تخفض أسعار الديزل للشهر الثاني على التوالي

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خفضت موزمبيق أسعار بيع الديزل (السولار) وغيره من المنتجات البترولية اعتبارا من الغد وذلك للشهر الثاني على التوالي بحسب بيان وزعته وزارة الموارد المعدنية والطاقة في موزمبيق عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى خفض سعر الديزل من 16ر60 متكال موزمبيقي (86 سنتا أمريكيا) إلى 96ر58 متكال لكل لتر.

كما تم خفض سعر البنزين من 44ر48 متكال إلى 24ر45 متكال لكل لتر، في حين تم خفض سعر بيع الغاز المنزلي من 2ر61 متكال إلى 18ر58 متكال لكل كيلوجرام. واستمر سعر الجازولين عند مستوى 22ر64 متكال لكل لتر دون تغيير.

وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة إن "خفض أسعار الوقود سيستمر كنتيجة للتطورات الدولية المرتبطة بجائحة فيروس كوفيد-19 وتراجع أسعار برميل النفط في الأسواق خلال مارس وأبريل الماضيين".

يذكر أن موزمبيق تحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حتى تحقق أرباحا من تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.