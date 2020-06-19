بالصور - صلاح يشارك في تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة إيفرتون بالبريميرليج

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في تدريبات الفريق الاستعدادية لمباراة إيفرتون في قمة الجولة الـ30 من البريميرليج، والتي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب "جوديسون بارك".

وغاب صلاح عن تدريبات أول أمس الأربعاء، وذكرت التقارير الصحفية البريطانية، أن الفرعون لديه مشكلة بدنية، قبل أن يؤكد أمس الخميس، الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز جاهزية جميع لاعبيه، وأن المجموعة لا يوجد بها أي لاعب مستبعد من مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ويأمل صلاح في قيادة فريقه للفوز على إيفرتون للاقتراب خطوة أكبر نحو اللقب، فانتصار ليفربول بالمباراة يعني احتياجه لثلاث نقاط فقط للتتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي الأول لليفر بعد معاناة دامت 30 عاما.

كما يسعى صلاح لتقليص فارق الأهداف مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ومتصدر ترتيب الهدافين بالبريميرليج بـ19 هدافا، حيث يأتي الفرعون ثالثا بالترتيب وبرصيده 16 هدفا.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر المسابقة بـ82 نقطة، وتعد مواجهة إيفرتون هي الأولى له بعد استئناف البريميرليج مرة أخرى بعد توقف دام لـ3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".