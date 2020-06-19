 عضو بحزب ميركل مثير للجدل ينسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء ولاية ميكلنبورج فوربومرن - بوابة الشروق
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عضو بحزب ميركل مثير للجدل ينسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء ولاية ميكلنبورج فوربومرن

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 يونيو 2020 - 9:25 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يونيو 2020 - 9:25 م

أعلن اليوم الجمعة عن انسحاب فيليب أمتور العضو بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الترشح لمنصب رئيس وزراء ولاية ميكلنبورج فوربومرن شمال شرقي البلاد، في سياق اتهامات له بأنه يمارس منهجية مراعاة مصالح أصحاب النفوذ.

وجاء إعلان انسحاب فيليب أمتور عقب لقاء لأعضاء مجلس إدارة الولاية اليوم الجمعة.

وترتب ذلك القرار على الجدل الذي دار بشأن أمتور وتحالفات المصالح في الولاية.

وسيحل محله في الترشح لمنصب رئيس وزراء الولاية السياسي المحلي ميشائيل زاك العضو بحزب ميركل أيضا .

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